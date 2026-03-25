الأمطار تزيد مخاطر الصعق.. جهاز تنظيم الكهرباء يحذر المواطنين ويقدم أهم الإرشادات

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تعزيز وعي المواطنين وتقديم مجموعة من الإرشادات المهمة لضمان التعامل الآمن مع مهمات الكهرباء خلال فترات سقوط الأمطار.

وذلك في ظل تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، تزداد احتمالية التعرض لمخاطر الكهرباء، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الحذر واتباع إرشادات السلامة لتجنب الحوادث.

نصائح للتعامل مع الكهرباء خلال سقوط الأمطار



1-الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء في الشوارع مثل أعمدة الإنارة، الأكشاك، والكابلات.

2-إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، لا تقرب منها تحت أي ظرف.

3-الاتصال فورًا بالخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن أي أسلاك أو مهمات كهربائية مكشوفة.

4-إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تتعلق بأعمدة الإنارة.

5-الابتعاد عن لمس الأجهزة الكهربائية ومقابس الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

6-توعية الأطفال بعدم الاقتراب أو لمس أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر نشرت على صفحتها الرسمية على فيس بوك تحذير من خطورة الاقتراب من أعمدة الإنارة ومهمات الكهرباء و البت المواطنين الابتعاد عنها حفاظا على سلامتهم .