قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: عبدالحفيظ تنبأ بإلغاء منصب مدير الكرة بسبب سيطرة اللاعبين
الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع يصدق على مزيد من الأهداف في إيران
رئيس صرف صحي القاهرة الكبرى يتابع ميدانيًا جهود سحب مياه الأمطار
الأحد 5 أبريل.. بدء تسليم قطع أراض بالإسكان الاجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة
النقل توقع مذكرتي تفاهم مع موانئ مصر البحرية واقتصادية قناة السويس
رئيس الوزراء الإسباني: حرب ترامب عبثية وأسوأ بكثير من غزو العراق
لا تنخدعوا بهدوء العاصفة.. الأرصاد تُحذر من عودة الأمطار الرعدية خلال ساعات
الأمطار تزيد مخاطر الصعق.. جهاز تنظيم الكهرباء يحذر المواطنين ويقدم أهم الإرشادات
أزمة الأهلي وتوروب.. المدرب يشتكي من عدم توفير الحماية والإدارة لم تحدد مصيره
"ديلي ميل" تختار 5 لحظات لا تُنسى لمحمد صلاح مع ليفربول
شوبير: محمد صلاح لعب دورا محوريا في تغيير قرار استبعاد عمرو وردة
القبض على طالب استعرض بسيارته وعطل حركة المرور بالنزهة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

"ديلي ميل" تختار 5 لحظات لا تُنسى لمحمد صلاح مع ليفربول

إسراء أشرف

أعلن الدولي المصري محمد صلاح رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، عبر مقطع فيديو مؤثر نشره على حساباته الرسمية، موجهًا تحية وداع لجماهير "الريدز" بعد تسع سنوات مليئة بالإنجازات والألقاب.

وأكد نادي ليفربول رسميًا أن صلاح سيختتم مسيرته مع الفريق في نهاية الموسم. 

فيما استعرضت صحيفة ديلي ميل أبرز خمس لحظات لا تُنسى في رحلته مع النادي الإنجليزي:

1- هدف نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام (2019)

بعد عام من خيبة نهائي كييف أمام ريال مدريد وإصابته القوية، عاد صلاح للثأر في نهائي مدريد، وسجل هدفًا مبكرًا من ركلة جزاء ليقود فريقه للتتويج باللقب القاري.

2- هاتريك مذهل في أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد (2021)

في مباراة تاريخية، أصبح صلاح أول لاعب من فريق منافس يسجل هاتريك على ملعب مانشستر يونايتد في عصر البريميرليج، ليكتب اسمه بحروف ذهبية أمام جماهير "الشياطين الحمر".

3- هدف ساحر أمام مانشستر سيتي (2021)

في مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي، تألق صلاح بمراوغات رائعة قبل أن يسجل هدفًا أشاد به الجميع، ووُصف بأنه يشبه أسلوب ليونيل ميسي في الذكاء الفني واللمسة الساحرة.

4- هدف الحسم في دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي (2018)

في ربع نهائي دوري الأبطال، أظهر صلاح هدوءًا كبيرًا تحت ضغط جماهيري شديد، وسجل هدفًا حاسمًا أنهى آمال السيتي في العودة، محتفلًا بطريقة أيقونية أمام الجماهير.

5- هدف الانطلاقة أمام آرسنال (2017)
في بداياته مع ليفربول، انطلق صلاح من منتصف الملعب بسرعة مذهلة قبل أن يسجل هدفًا رائعًا، مؤكدًا منذ اللحظة الأولى أنه لاعب استثنائي وقوة هجومية كبيرة للنادي.

ورسخ النجم المصري مكانته كأحد أساطير كرة القدم، بعدما سطر مسيرة استثنائية مع ليفربول، توجت بسلسلة مذهلة من الأرقام القياسية، وذلك تزامنًا مع إعلان رحيله عن الفريق بنهاية موسم 2025-2026.

وخلال رحلته مع ليفربول، نجح صلاح في تحطيم العديد من الأرقام التاريخية، أبرزها تصدره قائمة الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، إلى جانب كونه الأكثر صناعة للأهداف بين لاعبي القارة السمراء، متفوقًا على أساطير مثل ديدييه دروجبا.

كما بصم "الملك المصري" على أرقام استثنائية في البريميرليج، منها التفوق على أسماء بارزة مثل ريان جيجز وواين روني، إضافة إلى معادلته رقم تييري هنري في عدد مرات الفوز بالحذاء الذهبي (4 مرات).

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، واصل صلاح تألقه ليصبح الهداف التاريخي للأندية الإنجليزية في البطولة، وكذلك الهداف الأفريقي عبر تاريخها، متجاوزًا كبار النجوم في هذا المحفل القاري.

كما تميزت مسيرته بأرقام فريدة، مثل كونه أول لاعب يحقق أكثر من 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة قبل فترة الكريسماس، واللاعب الوحيد الذي سجل "هاتريك" في ملعب أولد ترافورد، إلى جانب تحقيقه أكثر من 40 مساهمة تهديفية في أكثر من موسم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

25 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل التراجع في الأسواق

الاتحاد المصري

مفاجأة من العيار الثقيل.. لاعب أفريقي يشارك باسم مختلف وجواز سفر مزيف في الدوري

الارصاد الجوية

تحديث الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة تمتد تدريجيًا لشمال البلاد

صالح جمعة

صالح جمعة: أوضة لبس الأهلي «بايظة» .. وهذه الأسماء لازم ترحل

ترامب

ضوء أخضر للحرب .. الجمهوريون يُسقطون قرار تقييد صلاحيات ترامب ضد إيران

مطار الكويت

ضربة مُفاجئة.. هجوم يستهدف خزان وقود في مطار الكويت والسلطات تتحرك سريعًا

الدولار

عقب ارتفاعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك

محمد صلاح

وداع الملك يُشعل العالم.. كيف علّقت الصحف العالمية على رحيل محمد صلاح عن ليفربول؟

ترشيحاتنا

محمد صلاح

وداع ملك أنفيلد .. كيف صنعت الصحف العالمية رواية النهاية لمحمد صلاح؟

أرشيفية

أستاذ قانون دولي: ما يحدث في لبنان نسخة مكررة من غزة.. والمنطقة العازلة بداية الضم

الأهلي

الأهلي يعيد رسم خريطة الكرة.. تغييرات مرتقبة وصفقات تحت المراجعة بعد صدمة الخروج الأفريقي

بالصور

محافظ الشرقية مع العمال في الشارع لمتابعة سحب مياه الأمطار

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لعلاقة مستقرة.. علامات تؤكد نجاح خطوبتك بعيدًا عن الخرافات والتريندات

علامات تؤكد نجاح خطوبتك بعيدًا عن الخرافات والتريندات.. مؤشرات حقيقية لعلاقة مستقرة
علامات تؤكد نجاح خطوبتك بعيدًا عن الخرافات والتريندات.. مؤشرات حقيقية لعلاقة مستقرة
علامات تؤكد نجاح خطوبتك بعيدًا عن الخرافات والتريندات.. مؤشرات حقيقية لعلاقة مستقرة

هل القيادة آمنة اليوم؟.. إرشادات مهمة قبل النزول في ظل الطقس المتقلب

هل القيادة آمنة اليوم؟.. إرشادات مهمة قبل النزول في ظل الطقس المتقلب
هل القيادة آمنة اليوم؟.. إرشادات مهمة قبل النزول في ظل الطقس المتقلب
هل القيادة آمنة اليوم؟.. إرشادات مهمة قبل النزول في ظل الطقس المتقلب

عقب سقوط الأمطار.. الشرقية تدفع بسيارات الشفط والكسح لرفع المياه وإزالة آثارها

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد