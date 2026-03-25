"ديلي ميل" تختار 5 لحظات لا تُنسى لمحمد صلاح مع ليفربول

أعلن الدولي المصري محمد صلاح رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، عبر مقطع فيديو مؤثر نشره على حساباته الرسمية، موجهًا تحية وداع لجماهير "الريدز" بعد تسع سنوات مليئة بالإنجازات والألقاب.

وأكد نادي ليفربول رسميًا أن صلاح سيختتم مسيرته مع الفريق في نهاية الموسم.

فيما استعرضت صحيفة ديلي ميل أبرز خمس لحظات لا تُنسى في رحلته مع النادي الإنجليزي:

1- هدف نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام (2019)

بعد عام من خيبة نهائي كييف أمام ريال مدريد وإصابته القوية، عاد صلاح للثأر في نهائي مدريد، وسجل هدفًا مبكرًا من ركلة جزاء ليقود فريقه للتتويج باللقب القاري.

2- هاتريك مذهل في أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد (2021)

في مباراة تاريخية، أصبح صلاح أول لاعب من فريق منافس يسجل هاتريك على ملعب مانشستر يونايتد في عصر البريميرليج، ليكتب اسمه بحروف ذهبية أمام جماهير "الشياطين الحمر".

3- هدف ساحر أمام مانشستر سيتي (2021)

في مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي، تألق صلاح بمراوغات رائعة قبل أن يسجل هدفًا أشاد به الجميع، ووُصف بأنه يشبه أسلوب ليونيل ميسي في الذكاء الفني واللمسة الساحرة.

4- هدف الحسم في دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي (2018)

في ربع نهائي دوري الأبطال، أظهر صلاح هدوءًا كبيرًا تحت ضغط جماهيري شديد، وسجل هدفًا حاسمًا أنهى آمال السيتي في العودة، محتفلًا بطريقة أيقونية أمام الجماهير.

5- هدف الانطلاقة أمام آرسنال (2017)

6.

في بداياته مع ليفربول، انطلق صلاح من منتصف الملعب بسرعة مذهلة قبل أن يسجل هدفًا رائعًا، مؤكدًا منذ اللحظة الأولى أنه لاعب استثنائي وقوة هجومية كبيرة للنادي.

ورسخ النجم المصري مكانته كأحد أساطير كرة القدم، بعدما سطر مسيرة استثنائية مع ليفربول، توجت بسلسلة مذهلة من الأرقام القياسية، وذلك تزامنًا مع إعلان رحيله عن الفريق بنهاية موسم 2025-2026.

وخلال رحلته مع ليفربول، نجح صلاح في تحطيم العديد من الأرقام التاريخية، أبرزها تصدره قائمة الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، إلى جانب كونه الأكثر صناعة للأهداف بين لاعبي القارة السمراء، متفوقًا على أساطير مثل ديدييه دروجبا.

كما بصم "الملك المصري" على أرقام استثنائية في البريميرليج، منها التفوق على أسماء بارزة مثل ريان جيجز وواين روني، إضافة إلى معادلته رقم تييري هنري في عدد مرات الفوز بالحذاء الذهبي (4 مرات).

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، واصل صلاح تألقه ليصبح الهداف التاريخي للأندية الإنجليزية في البطولة، وكذلك الهداف الأفريقي عبر تاريخها، متجاوزًا كبار النجوم في هذا المحفل القاري.

كما تميزت مسيرته بأرقام فريدة، مثل كونه أول لاعب يحقق أكثر من 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة قبل فترة الكريسماس، واللاعب الوحيد الذي سجل "هاتريك" في ملعب أولد ترافورد، إلى جانب تحقيقه أكثر من 40 مساهمة تهديفية في أكثر من موسم.