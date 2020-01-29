خوفًا من فيروس كورونا المميت.. تصرف مفاجئ من مسافر على متن طائرة.. شاهد

أقدم مسافر على متن رحلة جوية متجهة من الصين إلى أستراليا على تصرف مفاجئ، حيث قرر ارتداء خوذة دراجة نارية في الطائرة خوفًا من تفشي فيروس كورونا المميت، ومن الواضح أنه اعتقد أن هذه هي أفضل طريقة بالنسبة إليه لتجنب الإصابة بالعدوى.





ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه الواقعة حدثت على متن طائرة متجهة من "شانجهاي" إلى مدينة "بيرث" الأسترالية صباح الأربعاء، ويأتي ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا بالصين من 106 إلى 132 في غضون يوم واحد، كما أعلنت السلطات الصينية أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس ارتفع إلى 5974 حالة.





ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن إحدى المسافرين، وتُدعى "مارينا جامبرينا"، قولها إنه لم تر أي شخص بالمطار في "شانجهاي" بدون قناع.





وأفاد مسافر آخر يُدعى "جون فو" بأن أحد الأشخاص كان يرتدي خوذة دراجة نارية بدلًا من قناع الوجه مثل البقية، وهو ما أثار ذهول المحيطين به.





الجدير بالذكر أن الخبراء أكدوا مؤخرًا أن تفشي فيروس كورونا بدأ في سوق للحيوانات في مدينة "ووهان" الصينية، وأفاد علماء من المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن الفحوصات والاختبارات أثبتت أن البشر أصيبوا بالمرض من الحيوانات الموجود في سوق "هوانان" للمأكولات البحرية.





وبصفة عامة، تشير نتائج الفحوصات إلى وجود صلة وثيقة بين تفشي الفيروس المميت وبين تجارة الحيوانات البرية.