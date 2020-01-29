منتخب مصر بـ الزي التقليدي أمام غينيا فى أمم إفريقيا بالمغرب

يلتقى فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء منتخب مصر لكرة الصالات نظيره منتخب غينيا فى مباراته الأولى ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا التى تسضيفها مدينة العيون في المغرب والمؤهلة لكأس العالم الذى سيقام فى ليتوانيا.
ويشارك منتخب فراعنة الصالات بقيادة هشام يونس فى المجموعة الثانية رفقة منتخبات غينيا وأنجولا وموزمبيق.
ومن المقرر أن يرتدي منتخب الصالات الزي التقليدي المكون من التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض فى إفتتاحية لقاءاته أمام منتخب غينيا فى البطولة الإفريقية.
وضمت بعثة فراعنة الصالات كل من: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب أنجولا يوم الجمعة القادم ثم يوم الأحد المقبل أمام موزمبيق على أن يقام الدور قبل النهائي يوم 5 فبراير وتقام المباراة النهائية يوم 7 فبراير المقبل.