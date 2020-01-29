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مرأة

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالخضار وسلطة زبادي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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رشا عوني

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكون من بيض بالخضار وسلطة الزبادي بالخيار.  

بيض بالخضار 
مدة التحضير :١٥ دقيقة
الكمية يكفي ٤ أفراد

مكونات بيض بالخضار 
٤ بيضات 
ثمرة طماطم مقطعة مكعبات
فلفل الوان 
شرائح زيتون أسود
ملح و فلفل أسود
شرائح بسطرمة 
جبن موتزاريلا

طريقة عمل بيض بالخضار 
في وعاء اخفقي البيض وضيفي له مكعبات الطماطم والفلفل الملون والزيتون

قلبي المكونات جيدا ثم ضيفي البهارات

ضيفي الجبن الموتزاريلا وقلبي البيض مع الخليط

ادخليه الفرن واتركيه حتى ينضج ويصبح مثل البيتزا ثم قطعيه مربعات وضعيه في التوست .

سلطة الزبادي بالخيار 
مدة التحضير: ١٠ دقائق
الكمية : تكفي ل ٣ أفراد

مكونات سلطة الزبادي بالخيار 
٣ علب زبادي
٢ ثمرة خيار 
رشة فلفل اسود

طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار
افرغي محتويات الزبادي في وعاء كبير
قشري الخيار وابشريه 
ضيفي الخيار المبشور على الزبادي وضيفي رشة فلفل أسود ثم قلبي المكونات وقدميها طازجة.

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالخضار وسلطة زبادي
هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالخضار وسلطة زبادي
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