هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالخضار وسلطة زبادي

تحتار النساء فى اختيار قائمة

مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، لذا نقدم لك

صحيا وخفيفا مكون من بيض بالخضار وسلطة الزبادي بالخيار.