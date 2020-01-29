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أخبار العالم

تعليق جديد من الصحة العالمية على انتشار فيروس كورونا في 15 دولة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:51 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت منظمة الصحه العالمية عقد اجتماع عاجل، غدا الخميس، وذلك للحديث عن فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب ظهور إصابات جديدة بالفيروس. 

وقالت منظمه الصحة العالمية في بيان لها إن الحكومة الصينية تحاول جاهدة منع فيروس كورونا من الانتشار في دول العالم.

وقالت المنظمة وفق فضائية "تيلي 1" التركية: "الفيروس ليس فقط مشكلة الصين، لكنه مشكله العالم بأكمله، حيث انتشر في خمس عشرة دولة، لكن العالم كله يجب أن يكون في حالة تأهب". 

وأعلن السودان اليوم، الأربعاء، الاشتباه في إصابة مواطنين اثنين عائدين من الصين بفيروس كورونا الجديد.

وبدوره، قال وزير الصحة السوداني، أكرم التوم، اليوم الأربعاء، إنه يشتبه بأن سودانيين قدما من الصين مصابين بفيروس كورونا الجديد القاتل.

وأضاف الوزير السوداني الصحة إن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم والثانية في ولاية الجزيرة، وقد قدما من الصين، أحدهما عبر إثيوبيا، والثانية عبر مصر.

وأكد التوم، خلال تصريحات بمجلس الوزراء أنه تم رصد الإصابات عن طريق غرفة المتابعة والرصد بمطار الخرطوم.
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