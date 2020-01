View this post on Instagram

📽🎬 انتشر فيديو لـ #سعد_المجرد و #فريق_فناير أثناء وقوعهم خلال تصوير أحد مشاهد كليب الأغنية التي ستجمعهم www.ETbilarabi.com | #ET_بالعربي