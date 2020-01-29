منتخب مصر لكرة الصالات يكتسح غينيا 9-0 فى افتتاح أمم إفريقيا بالمغرب

اكتسح منتخب مصر لكرة الصالات منتخب غينيا 9-0 فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الأربعاء فى مدينة العيون بالمغرب فى إطار منافسات بطولة الأمم الإفريقية والمؤهلة لكأس العالم الذى سيقام فى ليتوانيا.
ويشارك منتخب فراعنة الصالات بقيادة هشام يونس فى المجموعة الثانية رفقة منتخبات غينيا وأنجولا وموزمبيق.
وضمت بعثة فراعنة الصالات كلا من: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره أنجولا الجمعة القادمة ثم يوم الأحد المقبل أمام موزمبيق على أن يقام الدور قبل النهائي يوم 5 فبراير والمباراة النهائية يوم 7 فبراير المقبل.