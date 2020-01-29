منتخب مصر لكرة الصالات يكتسح غينيا 9-0 فى افتتاح أمم إفريقيا بالمغرب

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره أنجولا الجمعة القادمة ثم يوم الأحد المقبل أمام موزمبيق على أن يقام الدور قبل النهائي يوم 5 فبراير والمباراة النهائية يوم 7 فبراير المقبل.