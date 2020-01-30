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مرأة

مش هتنام.. 3 أنواع من الطعام تسبب الإرهاق وعدم النوم

الخميس 30/يناير/2020 - 06:07 ص
عدم النوم
عدم النوم
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نهى هجرس
يحدث للعديد من الأشخاص انخفاض فى مستوى الطاقة لديهم على الرغم من تناولهم الطعام المناسب، ولكن بعض الأطعمة يمكنها أن تسبب الإرهاق والتعب الشديد.

ووفقًا لموقع "health line" إليكم أبرز الأطعمة التى تسبب انخفاض الطاقة والإرهاق.

- الخبز الأبيض
تسبب الكربوهيدرات المصنوعة من الدقيق الأبيض ارتفاعا شديدا في نسبة السكر بالدم، والذي ينخفض بعد ذلك بشكل كبير.

- الأطعمة المقلية
تحتاج الأطعمة المقلية والمتشبعة بالزيوت والدهون إلى وقت طويل حتى يتم هضمها بالجسم، وبالتالي يحتاج الجسم إلى عمل مجهود كبير لنقل الدم من الأطراف إلى الأعضاء، مما يترك الجسم بطاقة أقل لمدة 6 إلى 8 ساعات.

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- الكافيين
في حال تناول المشروبات التي تحتوي على كمية كافيين معتدلة يوميًا، فسوف تكون مفيدة للصحة وتعزز الطاقة لديك، ولكن يفضل عدم تناوله فى الأوقات القريبة من النوم، فإنها سوف تضر جسمك لأنه يقلل من رغبتك في النوم.
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