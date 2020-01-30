AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصادر رسمية: 7711 حالة إصابة بفيروس كورونا في الصين

الخميس 30/يناير/2020 - 02:16 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
صدى البلد
أعلنت فضائية "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل نقلًا عن الإعلام الصيني الرسمي، وصول عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في الصين إلى 7711 حالة.

يذكر أن قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب سوف ترسل خبراء لمساعدة السلطات الصينية إثر تفشي فيروس كورونا القاتل. 

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، أول أمس الثلاثاء، أن الصين وافقت على السماح لخبرائها الدوليين بدخول البلاد لمعرفة مزيد عن فيروس كورونا المنتشر من مدينة ووهان إلى 15 دولة أخرى. 

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن ثقته في جهود الصين لاحتواء الفيروس، وهذا التعاون الجديد لم يأت بسهولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا.. الفيروس القاتل يضرب دولا جديدة في أوروبا وجنوب شرق آسيا للمرة الأولى

برلماني: وزارة الصحة استعدت بشكل جيد لمواجهة فيروس كورونا

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يتجه للصين لبحث مواجهة فيروس كورونا

الفيروس القاتل في بكين.. تفاصيل أول حالة وفاة في العاصمة الصينية بسبب كورونا

تفشى فيروس "كورونا"بالصين يدفع العديد من الدول لاتخاذ إجراءات لحماية مواطنيها

الرئيس الصيني لمدير الصحة العالمية: كورونا شيطان.. والأخير يرد

ترشيحاتنا

بفستان جلد وبالطو.. درة تخطف الأنظار في باريس

ليس الأفضل .. تقييم محمد صلاح بعد فوز ليفربول على ويست هام بالدوري الإنجليزي

عايشين في رعب.. مصرية بالصين تروي طبيعة الحياة في معقل كورونا.. فيديو

استشاري مناعة يكشف عن مرض أكثر فتكا من فيروس كورونا.. فيديو

موجز السوشيال.. تريزيجيه يرد على أحمد فهمى.. رسالة غزل من جماهير الأهلي في تركي آل الشيخ

اخبار الحوادث .. تجديد حبس ماهينور المصري وحسن نافعة .. ربة منزل تقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى وتخفي الجثة فوق الدولاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وبالطو.. درة تخطف الأنظار في باريس

بـ بنطلون غير تقليدي.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بفستان مخملي أنيق.. زهير مراد يستعرض أحدث إطلالة لـ أحلام