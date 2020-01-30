مصادر رسمية: 7711 حالة إصابة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت فضائية "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل نقلًا عن الإعلام الصيني الرسمي، وصول عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في الصين إلى 7711 حالة.

يذكر أن قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب سوف ترسل خبراء لمساعدة السلطات الصينية إثر تفشي فيروس كورونا القاتل.





كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، أول أمس الثلاثاء، أن الصين وافقت على السماح لخبرائها الدوليين بدخول البلاد لمعرفة مزيد عن فيروس كورونا المنتشر من مدينة ووهان إلى 15 دولة أخرى.



