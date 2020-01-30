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رياضة

أمير عزمي مجاهد: هذا ما ينقص الزمالك بعد تعادل وادي دجلة

الخميس 30/يناير/2020 - 09:58 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد أمير عزمي مجاهد نجم ومدرب الزمالك السابق، أن فريق الكرة بالنادي في حاجة شديدة للتعاقد مع مدرب أحمال في أسرع وقت.

وأضاف مجاهد خلال ظهوره على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي كريم حسن شحاتة في برنامج "زملكاوي": "مباراة الزمالك أمام وادي دجلة وغياب الضغط التام على المنافس أظهرت ضعف الفريق بدنيًا واحتياجه الشديد لمدرب أجمال".

وواصل:" مدرب الأحمال من أهم العناصر التي من اللازم تواجدها في كل جهاز فني، وغيابه غير محتمل".

وأنهى تصريحاته مطالبًا بضروة إيجاد بديل مميز لطارق حامد في خط وسط الزمالك، مؤكدًا أن الزمالك نادٍ كبير ومن الصعب أن يتأثر بغياب لاعب.
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