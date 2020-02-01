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تعليم

افتتاح الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين في جامعة الزقازيق

السبت 01/فبراير/2020 - 03:54 م
الملتقى الرياضي الأول
الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين
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محمد الطحاوي
شاركت  الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث ،اليوم السبت، في افتتاح الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية والذى تنظمه جامعة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي خلال الفترة من ١ الى٤ فبراير ٢٠٢٠. 

والتقت "عسكر" بوفد الجامعة ، حيث اطمأنت علي تسكين الطلاب وراحتهم وطالبتهم بضرورة التحلي بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة بقوة وتحقيق مراكز متقدمة في المسابقات لأنهم ممثلو الجامعة ووجهتها المشرفة في الملتقي الذي يعد مجالا واسعا للتعارف ولتبادل الخبرات والثقافات بين الطلاب وتكوين صداقات قد تمتد لسنوات . 

فيما أكد الدكتور محمد نبيه المدير التنفيذي لإدارة الطلاب الوافدين أن الوفد سيشارك في منافسات كرة القدم والسباحة والطائرة والسلة وتنس الطاولة وألعاب القوي ، والماراثون والدراجات.
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