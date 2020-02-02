المركزي: 4.033 تريليون جنيه حجم الائتمان المحلي في 3 شهور

ارتفع إجمالي الإئتمان المحلي للجهاز المصرفي خلال نوفمبر الماضي إلى 4.033 تريليون جنيه بعد أن سجل 4.03 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له بفارق 3 مليارات جنيه، ومقارنة بـ 4.012 تريليون جنيه في سبتمبر 2019 بفرق21 مليار جنيه.





ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي المطلوبات من الحكومة لقطاعات " الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع" لـ 2.602 تريليون جنيه مقابل 2.61 تريليون جنيه في أكتوبر السابق ومقارنة بـ 2.601 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام.





وبلغت المطلوبات من القطاع العام لبندي " الأوراق المالية، الإقراض والخصم" نحو 158.31 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 159 مليار جنيه في أكتوبر السابق ومقارنة بـ 160.62 مليار جنيه في سبتمبر 2019.





ووصل حجم المطلوبات من القطاع الخاص نحو 883.6 مليار جنيه مقابل 873.96 مليار جنيه في أكتوبر السابق ومقارنة بـ 877.8 مليار جنيه في سبتمبر 2019.