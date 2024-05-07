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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مباراة نهضة بركان بالمغرب.. حسين لبيب يفاجئ لاعبي الزمالك بهذا القرار

حسين لبيب
حسين لبيب

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على أن يتولى حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق الكروى الأول خلال رحلة المغرب، لمواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك "حسين لبيب يترأس بعثة الزمالك لمواجهة بركان في المغرب"

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائي كأس الكونفدرالية

يلتقي الزمالك مع نظيره نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري في المغرب في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء إياب نهائي كأس الكونفدرالية سيقام باستاد القاهرة الدولي يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري.

 

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائي كأس الكونفدرالية نادي الزمالك نهضة بركان الكونفدرالية

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