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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تكريم محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات بالملتقى الإعلامي العربي بالكويت

صدى البلد

شهد الملتقى الإعلامي العربي، الذي عقد في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، تكريم محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام)، وذلك تقديرًا لجهوده وإنجازاته المتميزة في دعم منظومة الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساهماته الفاعلة في الارتقاء بوكالة أنباء الإمارات إلى العالمية.

يأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة الريسي الحافلة بالإنجازات، حيث لعب دورًا هامًا في تطوير وكالة أنباء الإمارات وجعلها من بين أفضل وكالات الأنباء في العالم. فقد شهدت الوكالة خلال فترة توليه، إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، كما تم تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية العالمية.

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