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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنباء حول تأجيل شحنة أسلحة أمريكية دقيقة لإسرائيل..

وول ستريت جورنال: الخلاف يتسع بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو بسبب رفح

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

سلط تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الضوء على ما وصفته باتساع الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب اجتياح جيش الاحتلال لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. 

وقالت الصحيفة الأمريكية ان الجهود والمحاولات العامة والخاصة المكثفة التي قامت بها إدارة الرئيس جو بايدن لمنع الهجوم الإسرائيلي على رفح كان أصعب اختبار لها حتى الآن مع حليفتها في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنه بعد ساعات قليلة من تحذير بايدن أمس الاثنين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شن هجوم واسع النطاق على رفح، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ما وصفه بغارات جوية مستهدفة الجزء الشرقي من المدينة وأرسل دبابات أثناء سيطرته على المعبر الحدودي للقطاع مع مصر.

وفي تقرير منفصل آخر لنفس الصحيفة الأمريكية، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين أن الولايات المتحدة تؤجل إرسال أسلحة دقيقة إلى إسرائيل في أجواء خلافية مع تل أبيب بشأن اجتياح مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأوضح المسؤولون أن إدارة بايدن أوقفت تسليم ذخائر لإسرائيل للضغط عليها لعدم الذهاب إلى رفح. 

ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين القول إن "إدارة بايدن لم تخطر الكونجرس منذ مارس الماضي بشأن صفقات أسلحة أخرى بقيمة مليار دولار لإسرائيل تشمل ذخيرة دبابات ومركبات عسكرية وقذائف هاون".

كما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول مطلع في الكونجرس الأمريكي وصفه موقف الإدارة الأمريكية بأنه غير مألوف لا سيما في ظروف الحرب.

وتحدثت تقارير إعلامية أمريكية في الأسابيع الماضية عن تأخر بعض شحنات الأسلحة الأمريكية، وسط تصريحات لبعض المشرعين الأمريكيين عن استخدام الأسلحة الأمريكية بشكل يتعارض مع القانون الدولي، لكن مسؤولين أمريكيين قللوا من أهمية تلك التقارير.

في الوقت نفسه، ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، نقلت الولايات المتحدة شحنات من الأسلحة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، وقبل نحو أسبوعين وقع الرئيس الأمريكي قانونا أقره الكونجرس يتضمن مساعدات إضافية لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار.

وفي مارس الماضي، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عما وصفته بجسر جوي وبحري غير مسبوق في تاريخ إسرائيل لإمدادها بالأسلحة الأمريكية، دعما لعملياتها العسكرية في غزة.

كانت تقارير إعلامية أمريكية كشفت قبل أسابيع عن تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة في 100 عملية سرية منذ بداية الحرب، بينها عشرات الأطنان من القذائف عيار 155 مليمترا وعشرات آلاف القنابل الموجهة وصواريخ أرض-جو من طراز "هلفاير" وطائرات مسيرة.

وفي وقت سابق، قال مصدر سياسي إسرائيلي إن تل أبيب لا علم لها بأي قرار أمريكي يتعلق بوقف الدعم العسكري لها.

 وسبق أن نقل موقع أكسيوس الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن إدارة بايدن أوقفت الأسبوع الماضي شحنة ذخيرة أمريكية الصنع إلى إسرائيل، معتبرة أنها المرة الأولى منذ 7 أكتوبر الماضي التي أوقفت فيها الولايات المتحدة شحنة أسلحة كانت متجهة إلى الجيش الإسرائيلي.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون، حسب أكسيوس، بأن الأمر "أثار مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية وجعل المسؤولين يتدافعون لفهم سبب احتجاز الشحنة".

ويواجه بايدن انتقادات حادة بين الأمريكيين الذين يعارضون دعمه لإسرائيل، وطلبت إدارته في فبراير الماضي من إسرائيل تقديم ضمانات بأن الأسلحة الأمريكية الصنع تستخدم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بما يتوافق مع القانون الدولي.

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