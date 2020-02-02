AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ميرنا نور الدين تبهر متابعيها بـ سيلفي جديد.. شاهد

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:25 ص
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة وارتدت تي شيرت باللون الأسود، ميز إطلالتها وجمالها الطبيعي، وأكملت ميرنا إطلالتها بتسريحة شعر انسيابية.

أما من الناحية الجمالية، وضعت ميرنا بعض اللمسات من الماكياج، ولم تتكلف فى ارتداء أي من الإكسسوارات.

يذكر أن أحدث أعمال "نور الدين" مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

مسلسل هوجان، بطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.

ميرنا نور الدين تبهر متابعيها بـ سيلفي جديد.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميرنا نور الدين وسط الثلوج في جلسة تصوير جديدة

ميرنا نور الدين تشعل انستجرام بأحدث صورها | شاهد

بـ الأبيض والأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تستعرض جمالها من داخل سيارتها

بـ جاكيت جلد | ميرنا نور الدين تستعرض جمالها عبر إنستجرام

شاهد .. ميرنا نور الدين تعلن لمتابعيها موعد بداية عرض مسلسل بخط الايد

ترشيحاتنا

تعرف على آخر تفاصيل حادث نجل الإعلامية مروة ميمي ..فيديو

بعد إهداره هدفا للأهلي في شباك الهلال.. هاشتاج كهربا يتصدر تويتر ومغردون: منع مجزرة

رغم التعادل مع الهلال.. الأهلي يتأهل أول المجموعة فى هذه الحالة

الأمن السودانى يحتجز لاعبي الأهلي في ملعب الجوهرة.. اِعرف السبب

أول تعليق من يورجن كلوب بعد فوز ليفربول على ساوثهامبتون برباعية نظيفة

الأهلي ضد الهلال.. الجماهير السودانية تقتحم الملعب والأمن يتدخل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدي للمفاجأة.. تجربة صادمة في تنظيف غسالات الملابس

كويتي يعتدي على فتاة قاصر وقرار غريب من المحكمة

مفيش رعاية.. أم مصرية ملقاة 8 أيام بين الحياة والموت في قسم الطوارئ