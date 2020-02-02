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مرأة

ليس كورونا.. أعراض وأسباب مرض جديد يحاصر الصين

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:53 ص
فيروس جديد في الصين
فيروس جديد في الصين
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حياة عبد العزيز
H5n1 سلالة جديدة شديدة الخطورة من فيروس "h1n1" المسبب لانفلونزا الطيور أعلن مسئولون صينيون انتشارها اليوم، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا الذى أسفر عن وفاة 300 شخص بحسب الأرقام الرسمية، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 11 ألف و791 حالة.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" قال مسئولون صينيون إن سلالة شديدة الخطورة من فيروس أنفلونزا الطيور ظهرت في مزرعة، تقع بمدينة شاويانج، التابعة لمقاطعة هونان وتوفيت على إثر الفيروس 4500 دجاجة من بين 7850 دجاجة متواجدة في المزرعة.

وأعدمت الحكومة الصينية 17828 دجاجة نتيجة تفشي الفيروس.

وقدم موقع "medicalnewstoday" اسباب واعراض انفلونزا الطيور h5n1.

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اعراض انفلونزا الطيور h5n1 :
- سعال
- ارتفاع في درجة الحرارة ، أكثر من 38 درجة مئوية
- سيلان في الأنف.
- الام في المفاصل.
- نزيف في الانف.
- الم في الصدر.
- تعرق شديد.
- اعياء.
- صداع.
- فقدان في الشهية.
- اضطرابات في النوم.
- اضطرابات في المعدة واسهال.
- نزيف في اللثة.
- بلغم مصحوب بنزيف دم.

اسباب فيروس h5n1:

- لمس أو إزالة ريش الطيور المصابة.
- لمس أو التنفس في البراز وغيرها من إفرازات الطيور المصابة.
- تحضير الدواجن المصابة للطبخ.
- ذبح الدواجن المصابة.
- التعامل مع الطيور أثناء عملية البيع.
- حضور الأسواق اثناء بيع الطيور الحية.
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