ليس كورونا.. أعراض وأسباب مرض جديد يحاصر الصين

سلالة جديدة شديدة الخطورة من فيروس "h1n1" المسبب لانفلونزا الطيور أعلن مسئولون صينيون انتشارها اليوم، تزامنا مع انتشار

الذى أسفر عن وفاة 300 شخص بحسب الأرقام الرسمية، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 11 ألف و791 حالة.





وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" قال مسئولون صينيون إن سلالة شديدة الخطورة من فيروس أنفلونزا الطيور ظهرت في مزرعة، تقع بمدينة شاويانج، التابعة لمقاطعة هونان وتوفيت على إثر الفيروس 4500 دجاجة من بين 7850 دجاجة متواجدة في المزرعة.





وأعدمت الحكومة الصينية 17828 دجاجة نتيجة تفشي الفيروس.





وقدم موقع "medicalnewstoday" اسباب واعراض انفلونزا الطيور h5n1.





اقرأ ايضًا:





اعراض انفلونزا الطيور h5n1 :

- سعال

- ارتفاع في درجة الحرارة ، أكثر من 38 درجة مئوية

- سيلان في الأنف.

- الام في المفاصل.

- نزيف في الانف.

- الم في الصدر.

- تعرق شديد.

- اعياء.

- صداع.

- فقدان في الشهية.

- اضطرابات في النوم.

- اضطرابات في المعدة واسهال.

- نزيف في اللثة.

- بلغم مصحوب بنزيف دم.





اسباب فيروس h5n1:





- لمس أو إزالة ريش الطيور المصابة.

- لمس أو التنفس في البراز وغيرها من إفرازات الطيور المصابة.

- تحضير الدواجن المصابة للطبخ.

- ذبح الدواجن المصابة.

- التعامل مع الطيور أثناء عملية البيع.