أعراض فيروس كورونا عند الكلاب وطرق الوقاية.. تعرف عليها

قالت الدكتور سمر عبد الرحمن طبيبة بيطرية لـ"صدى البلد"، أن فيروس كورونا يمكن أن يصاب به الحيوانات وبالأخص الكلاب، وإنه يؤدي إلى الوفاة في حين عدم علاج الكلب بطريقة صحيحة.





وأشارت بمتابعة الحالة الصحية للكلب أول بأول، وتوخي الحذر عن الأعراض الغريبة التي تظهر عليه.





أعراض فيروس كورونا عند الكلاب:

- نزلة معوية حادة.

- اسهال.

- غثيان.

- حمي.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- جفاف.





واكدت دكتوره سمر عبد الرحمن، ان تحدث عدوى فيروس كورونا في الحيوانات نتيجة الإختلاط سواء بالحيوانات المصابة، أو بفضلات الحيوانات.





ونصحت مربين الكلاب بضرورة الوقاية من فيروس كورونا ، وذلك عن طريق تطعيم الكلاب التطعيم الثماني والسباعي.





اقرأ أيضًا:













وقدمت الطبيبة البيطرية طرق فعالة للوقاية من فيروس كورونا بين الإنسان والحيوان، فتعرف عليها خلال السطور التالية..

- غسل اليد جيدا.

- التطهير الدائم لليد والجسم بالكحول الطبي.

- عدم الاختلاط مع الحيوانات بصورة مباشرة وقريبة.

مثل النوم بجوار الحيوانات.



