بركة القرآن وعظمة التاريخ.. حكاية الشجرة المقدسة المزروعة في أرض الفيروز





أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء أن صفة البركة تنعكس على كل سيناء،بنص القرآن الكريم فى الآية رقم 8 سورة النمل "فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا"،وتعنى أن البركة تعم كل منطقة الوادى المقدس طوى "سانت كاترين حاليًا" وكل المنطقة حولها بسيناء والتى شهدت قصة خروج بنى إسرائيل مع نبى الله موسى عليه السلام وتسلم ألواح الشريعة.





وأشار لصدي البلد إلى أن آيات القرآن الكريم تؤكد وجود الشجرة المقدسة وجبل الشريعة فى الوادى المقدس طوى، ففى الآية الكريمة رقم 52 سورة مريم "وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا" تؤكد أن موقع مناجاة نبى الله موسى لربه كان مجاورًا للجبل الذى تلقى عنده ألواح الشريعة وتأتى الأية رقم 20 سورة المؤمنون.





لتؤكد أن جبل الطور المقصود فى الآية السابقة يقع فى سيناء "وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ" والشجرة هنا يقصد بها شجر الزيتون الذى يكثر فى معظم مناطق سيناء ويهمنا فى الآية الكريمة "طور سيناء" .





وقال إسم سيناء معناها اللغوى حجر أو بلاد الأحجار وسميت سيناء لكثرة جبالها التى تتميز بقممها على شكل الأسنة وجاء فى الآية الكريمة "والتين والزيتون وطور سينين" ويقصد بأرض التين والزيتون القدس وطور سينين سيناء والبلد الأمين مكة المكرمة .





وأوضح أن كل الشواهد التاريخية والأثرية تؤكد أن جبل موسى هو الجبل الحالى بمدينة سانت كاترين،والذى كان مقصدًا لكل الحجاج المسيحيين منذ القرن الرابع الميلادى حين زارته القديسة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين وتوالت رحلات الحجاج .





ثم أصبح مقصدًا للحجاج المسيحيين والمسلمين فى نفس السفينة منذ عام 1885 فى طريقهم للحج عبر ميناء السويس إلى طور سيناء ثم زيارة جبل موسى ودير سانت كاترين والصلاة فى الجامع الفاطمى داخله ثم العودة إلى ميناء طور سيناء الإسلامى منذ العصر المملوكى للإبحار إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة.





ونوه ريحان إلى انتشار شجر الزيتون المبارك فى أنحاء سيناء وكذلك شجر العليقة ،وهناك شجرة شهيرة داخل أحد الفنادق بطور سيناء يحرص الزوار على التقاط الصور بجوارها ،وهذه الشجرة تأخذ صفات الشجرة العادية أمّا شجرة العليقة داخل دير سانت كاترين فلها صفات فريدة، فهى خضراء طوال العالم وليس لها ثمرة أو زهرة.





وذكر الرحالة الألمانى ثيتمار الذى زار سيناء عام 1216م أن شجرة العليقة الملتهبة أخذت بعيدًا وتم تقسيمها بين المسيحيين ليحتفظوا بها كذخائر ثمينة، ورغم ذلك ما زالت بحالتها كما حاول الكثير من العلماء إعادة زراعتها وفشلوا ورغم وجود شجر العليقة بسيناء ومنها شجرة طور سيناء لكن شجرة سانت كاترين متفردة .





وتابع الدكتور ريحان بأن القديسة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين أنشأت كنيسة فى القرن الرابع الميلادى فى حضن هذه الشجرة،لزيادة التأكيد بأنها الشجرة المقدسة وأعاد بنائها الإمبراطور جستنيان فى القرن السادس الميلادى حين بناء دير طور سيناء والذى أطلق عليه دير سانت كاترين فيما بعد.





وفى العصر الإسلامى تم تجديد الكنيسة وغطى الجانب الشرقى من الكنيسة بالكامل ببلاطات القاشانى فى القرن السابع عشر الميلادى، وتحوى الكنيسة مذبح دائرى صغير مقام على أعمدة رخامية فوق بلاطة رخامية تحدد الموقع الحقيقى للشجرة.





وأضاف:ويقال أن جذورها لا تزال باقية فى هذا الموقع وكل من يزور هذه الكنيسة منذ القرن الرابع الميلادى وحتى الآن يخلع نعليه تأسيًا بنبى الله موسى.