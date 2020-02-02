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فن

بـ فستان قصير وسيجار.. لاميتا فرنجية تثير الجدل بـ إطلالة جريئة

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:46 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وتألقت لاميتا بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستان قصير باللون الأسود، وحذاء ذات الكعب العالى باللون الأسود.

وظهرت الفنانة لاميتا فرنجية فى الصورة وهى جالسة على مقعد، مع شرب السيجار وهو ما جعل إطلالتها مثيرة للجدل.

واعتمدت في صورتها على وضع الماكياج الذى أبرز ملامحها بشكل واضح لكنها ركزت على إبراز العيون بشكل متميز.

يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

شاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

وشاركت لاميتا فرنجية في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.

بـ فستان قصير وسيجار.. لاميتا فرنجية تثير الجدل بـ إطلالة جريئة
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