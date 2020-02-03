سفير الصين بالقاهرة: فيروس كورونا قابل للتعافي ولا داعي للمبالغة في التخوف منه





وقال السفير خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بمقر السفارة، إن حكومة الصين تبذل كل ما في وسعها للحيلولة دون انتشار الفيروس ومكافحته.





وتابع لياو لي تشيانج أنه لا داعي للقلق والمبالغة في الخوف من الفيروس لأنه قابل للتعافي وهناك حالات بدأت في الشفاء.





وعرضت السفارة فيلما تسجيليا لجهود حكومة الصين لمكافحة الفيروس حيث تم بناء مستشفى كامل في عشرة أيام فقط وسيبدأ تشغليه اليوم بمدينة ووهان الصينية لاستقبال الحالات المصابة، بطاقة استيعابية حوالي ألف سرير.





وحضر ممثلون عن الشركة الصينية المنفذة للبناء وهي نفس الشركة التي تنفذ بعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

أكد لياو لي تشيانج سفير الصين بالقاهرة أنه حتى صباح اليوم الاثنين بلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي ١٧ ألفت و٢٠٥ حالات كما بلغ عدد الوفيات ٣٦١ وعدد المتعافين ٤٧٥ حالة.