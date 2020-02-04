اتفقا على تطبيع العلاقات.. مسؤول عسكري سوداني يكشف تفاصيل لقاء نتنياهو والبرهان

قال مسؤول عسكري سوداني رفيع المستوى لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان يهدف إلى إزالة الولايات المتحدة اسم السودان قوائم الدول الراعية للإرهاب.





وقال مكتب نتياهو إن الاثنين اتفقا على تطبيع العلاقات الدبلوماسية تدريجيا.





والتقى نتنياهو سرا في أوغندا مع الجنرال عبد الفتاح البرهان، رئيس الحكومة الانتقالية في السودان.





وأضاف أن البرهان وافق على مقابلة نتنياهو للاعتقاد بأن ذلك سيساعد على تسريع عملية إزالة السودان من قوائم الإرهاب.





وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح إن الحكومة تلقت نبأ لقاء البرهان ونتنياهو عبر وسائل الإعلام.





وأكد الوزير أنه لم يتم التشاور مع مجلس الوزراء بشأن لقاء البرهان ونتنياهو، وفقا لقناة "العربية".





وتابع "ننتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة للبلاد.





وفي وقت سابق أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن الأخير التقى رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته إلى أوغندا.





وقالت وسائل إعلام سودانية إن البرهان غادر إلى كمبالا دون إعلان رسمي، وسط غموض يحيط بتوقيت الرحلة التي تصادف وصول رئيس وزراء إسرائيل.







