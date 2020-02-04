القهوة من أشهرها.. تعرف على أسباب غير متوقعة لرعشة اليد

يلاحظ البعض أحيانا حدوث رعشة في اليدين والذراعين، وهو ما يمكن أن يؤثر على أي جزء آخر من الجسم، بما في ذلك الرأس أو الأحبال الصوتية، كما أن هذا الأمر يمكن أن يحدث في أي سن، لكنه أكثر شيوعا في كبار السن، وكشف موقع "health line" أبرز أسباب الإصابة برعشة اليدين وتشمل:





-بعض الأدوية قد يكون لها تأثيرات جانبية وتؤدي إلى حالة رعشة في اليدين.

- مشاكل في الدماغ أو الأعصاب، أو المعاناة من اضطرابات الحركة، بما في ذلك حركات العضلات غير المنضبطة.

- وجود ورم في المخ قد يتسبب بارتعاش اليدين.

- شرب الكحول

- التصلب المتعدد

- الشعور بالتعب أو ضعف العضلات

- الشيخوخة الطبيعية، فالتقدم بالعمر قد يكون مبررًا لحدوث رعشة خفيفة في اليدين ولكنها لا تفقد الشخص القدرة على التحكم باليدين

- فرط نشاط الغدة الدرقية

- يمكن أن تكون رعشة اليدين عرضًا لمرض باركنسون (شلل الرعاش)

- الإجهاد، والقلق، والتعب هم المسببات الأكثر شيوعًا لرعشة الخفيفة في اليدين

- السكتة الدماغية

- تناول الكثير من القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.



