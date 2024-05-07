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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل ترفض التعهد بمناقشة إنهاء الحرب ضمن اتفاق التهدئة.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، رفض إسرائيل التعهد بمناقشة إنهاء الحرب ضمن اتفاق التهدئة المطروح حاليا من جانب الوسطاء.

وتطالب إسرائيل بأن تشمل المرحلة الأولى من الاتفاق إفراج حماس عن 33 محتجزا من الأحياء وليس الإفراج عن 33 محتجزا أحياء أو أمواتا، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، ان إسرائيل تريد إطلاق سراح 20 فلسطينيا مقابل كل محتجز لدى حماس وليس 30 كما تطالب حركة المقاومة.

وأوضحت الهيئة رفض إسرائيل ألا يكون لها فيتو على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم ضمن الصفقة.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية على رفح الفلسطينية و استشهد 21 مواطنا فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم، نتيجة قصف الاحتلال الغاشم لمناطق متفرقة في قطاع غزة، غالبيتهم من مدينة رفح.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34789 شهيدا و78204 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في غزة، ان الاحتلال ارتكب 6 مجازر خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 54 شهيدا و96 مصابا.

وذكرت ‏مصادر طبية فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل في ‎رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا حتى الآن.

وقالت مصادر طبية، إن 20 شهيدا وعشرات الإصابات وصلت مستشفى الكويت التخصصي في رفح.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف والمواطنين جثامين 4 شهداء، بينهم امرأتان، وأصيب 18 آخرين، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الدربي في حي تل السلطان غرب رفح، وجثامين 3 شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة أبو عمرة، و4 شهداء من عائلة الهمص في حي الجنينة شرقا، وأربعة شهداء آخرين في قصف منزل لعائلتي الشمالي وعبد العال.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عددا من الإصابات وصلت إلى المستشفى الكويتي التخصصي، جراء استهداف طائرات حربية اسرائيلية منزل لعائلة العفيفي في حي تل السلطان، غرب مدينة رفح.

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