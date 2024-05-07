بعد هجوم الاحتلال.. ارتفاع عدد الضحايا في رفح الفلسطينية إلى 21 شهيدا

استشهد 21 مواطنا فلسطينيا، اليوم الثلاثاء، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم الثلاثاء، نتيجة قصف الاحتلال الغاشم لمناطق متفرقة في قطاع غزة، غالبيتهم من مدينة رفح.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34789 شهيدا و78204 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في غزة، ان الاحتلال ارتكب 6 مجازر خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 54 شهيدا و96 مصابا.

وذكرت ‏مصادر طبية فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل في ‎رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا حتى الآن.

وقالت مصادر طبية، إن 20 شهيدا وعشرات الإصابات وصلت مستشفى الكويت التخصصي في رفح.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف والمواطنين جثامين 4 شهداء، بينهم امرأتان، وأصيب 18 آخرين، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الدربي في حي تل السلطان غرب رفح، وجثامين 3 شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة أبو عمرة، و4 شهداء من عائلة الهمص في حي الجنينة شرقا، وأربعة شهداء آخرين في قصف منزل لعائلتي الشمالي وعبد العال.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عددا من الإصابات وصلت إلى المستشفى الكويتي التخصصي، جراء استهداف طائرات حربية اسرائيلية منزل لعائلة العفيفي في حي تل السلطان، غرب مدينة رفح.