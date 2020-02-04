الحلوة روحا وقلبا وعقلا وعشقا لوطنها.. صلاح عبد الله ينعي نادية لطفي

نعى الفنان صلاح عبد الله، الفنانة الراحلة نادية لطفي، وذلك من خلال صورة لها نشرها على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram”.





وعلق صلاح عبد الله على الصورة قائلًا: "الحِلوة روحًا وقلبًا وعقلًا وعشقًا لوطنها ولأهلها ولكل زملائها الحِلوة هتفضل حلوة في قلوبنا وعيونا وفي ذاكرة الوطن والفن الحِلوة بولا محمد نادية لطفي "نسألكم الدعاء".





كانت الفنانة نادية لطفى تعرضت إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة.





وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي حتى رحيلها.



