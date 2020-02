الحلوة روحا وقلبا وعقلا وعشقا لوطنها.. صلاح عبد الله ينعي نادية لطفي

View this post on Instagram

#الحِلوة روحاً وقلباً وعقلاً وعشقاً لوطنها ولأهلها ولكل زملائها #الحِلوة هتفضل حلوة في قلوبنا وعيونا وفي ذاكرة الوطن والفن #الحِلوة #بولا_محمد #نادية_لطفي "تسألكم الدعاء"