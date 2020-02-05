نائب محافظ الغربية: 420 مليون جنيه لتطوير العشوائيات في طنطا والمحلة الكبرى

قال نائب محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا، إنه تم بدء تطوير العشوائيات في 7 مناطق بطنطا والمحلة الكبرى، بتكلفة 420 مليون جنيه.





وأوضح عطا- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذه المناطق تشمل: العجيزي - سيجر - السلخانة - قحافة - علي أغا، في مدينة طنطا، ومنطقتي التوبة (خلف مسجد المحجوب) وأبو القاسم بمدينة المحلة الكبرى، وسكة طنطا بحي ثان المحلة.





وأضاف أن محافظة الغربية حققت نقلة حضارية في تطوير العشوائيات حيث شملت أعمال التطوير بمدينة طنطا 57 شارعًا بمنطقة العجيزي و120 بحي سيجر و27 بالسلخانة و61 بالمرشحة (قحافة) و48 في منطقة علي أغا.





ولفت إلى أن أعمال التطوير في مركز المحلة شملت، منطقة (التوبة) خلف مسجد المحجوب ومنطقة سكة طنطا وعزبة خضر تتضمن الأعمال بها 44 شارعًا، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مبلغ 70 مليون جنيه إضافي لتطوير العشوائيات بالمحافظة، مؤكدا أن التطوير يتم بالتنسيق التام مع جميع الجهات المعنية بالمرافق والبنية التحتية (مياه شرب- صرف صحي- كهرباء- غاز- تليفونات) وحضور مندوبيها بصفة يومية خلال الأعمال.





وكشف نائب محافظ الغربية عن إعداد منظومة جديدة للتخلص من القمامة، حيث تم الاستعانة بشركة تضم عددًا من شباب الخريجين لجمع القمامة من الوحدات السكنية بمدينة طنطا نظير مبلغ رمزي شهريا، لافتا إلى أنه من المقرر بدء الشركة في العمل خلال أيام.

وأوضح أن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي فسخ التعاقد مع الشركة القائمة على تدوير المخلفات بمصنع المحلة؛ لتراكم كميات كبيرة من المخلفات وتعطل خطوط التدوير والمعدات والتعاقد مع شركة أخرى لنقل كافة التراكمات التاريخية من المصنع وبدأت في العمل بالفعل.





ولفت عطا إلى إنشاء أول موقف سيارات تحت الأرض بمنطقة المحطة أسفل عمارات عبد المنعم رياض يسع 200 سيارة لتحقيق السيولة المرورية بميدان المحطة، وإنشاء "جراج " ثاني بمنطقة البوريفاج للقضاء على المواقف العشوائية للسيارات.





وأشار إلى أن المحافظة استعدت لفحص 700 ألف تلميذ بالمدارس الإبتدائية؛ تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة التابعة لمبادرة "100 مليون صحة" خلال الفترة من 10 فبراير الجاري وحتى 20 أبريل المقبل، مؤكدًا إلغاء إجازات الأطباء خلال فترة الحملة حتى يتم تنفيذها بدون أي معوقات.





وعن المشروعات المتوقفة، قال نائب محافظ الغربية - في ختام تصريحاته- إنه تم حصر جميع المشروعات المتعثرة منذ فترات طويلة بقطاعات "الأبنية التعليمية - الصحة - الشباب والرياضة - الإسكان - الكهرباء - الزراعة - مياه الشرب والصرف الصحي"؛ لرصد أسباب التعثر للعمل على إزالتها وتم وضع برامج زمنية محددة للانتهاء منها ودخولها الخدمة لما يعود بالنفع على مواطني المحافظة.