انتبه.. 4 أسباب تؤدى إلى جفاف الفم

- يصاب الشخص بـ جفاف الفم والذى يرجع لعدة أسباب غير متوقعة قد تتجاهلها، وقدم موقع "webmd"، الأسباب التي تؤدي الى جفاف الفم، تعرف عليها خلال السطور التالية.

-قلة اللعاب

يعتبر اللعاب عنصرا أساسيا للفم فهو يعمل على حماية الفم من الجفاف، ويحمي اللسان من الابتلاع، وعدم الإصابة بقرحة الفم.

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- تناول الأدوية

أكثر من 400 نوع من الأدوية يمكن أن تسبب جفاف الفم ، بما في ذلك الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية لأمراض الحساسية والأمراض نزلا البرد . يمكن أن تسبب أيضًا الأدوية الموصوفة لارتفاع ضغط الدم والمثانة المفرطة ومشاكل الصحة العقلية، يمكن للإشعاع أن يتلف الغدد اللعابية ، ويمكن أن يتسبب العلاج الكيميائي في زيادة سماكة اللعاب وجعل فمك جافًا.

- تلف الأعصاب

يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب من إصابة في الرأس أو الرقبة إلى جفاف الفم. تحمل بعض الأعصاب رسائل بين الدماغ والغدد اللعابية. إذا تعرضت هذه الأعصاب للتلف ، فقد لا تكون قادرة على إخبار الغدد اللعابية بإحداث اللعاب.

- التدخين

- هناك الكثير من الأسباب للإقلاع عن التدخين ، وجفاف الفم هو أحد هذه الأسباب. التدخين لا يسبب جفاف الفم. لكن تدخين السجائر أو استخدام الأنابيب أو غيرها من منتجات التبغ.