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مرأة

انتبه.. 4 أسباب تؤدى إلى جفاف الفم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:18 ص
4 أسباب تؤدى إلى
4 أسباب تؤدى إلى جفاف الفم
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حياة عبد العزيز

-      يصاب الشخص بـ جفاف الفم والذى يرجع لعدة أسباب غير متوقعة قد تتجاهلها، وقدم موقع "webmd"، الأسباب التي تؤدي الى جفاف الفم، تعرف عليها  خلال السطور التالية.

-قلة اللعاب 

يعتبر اللعاب عنصرا أساسيا للفم فهو يعمل على حماية الفم من الجفاف، ويحمي اللسان من الابتلاع، وعدم الإصابة بقرحة الفم.

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-       تناول الأدوية

أكثر من 400 نوع من الأدوية يمكن أن تسبب جفاف الفم ، بما في ذلك الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية لأمراض الحساسية والأمراض نزلا البرد يمكن أن تسبب أيضًا الأدوية الموصوفة لارتفاع ضغط الدم والمثانة المفرطة ومشاكل الصحة العقلية،  يمكن للإشعاع أن يتلف الغدد اللعابية ، ويمكن أن يتسبب العلاج الكيميائي في زيادة سماكة اللعاب وجعل فمك جافًا.

-       تلف الأعصاب

يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب من إصابة في الرأس أو الرقبة إلى جفاف الفمتحمل بعض الأعصاب رسائل بين الدماغ والغدد اللعابيةإذا تعرضت هذه الأعصاب للتلف ، فقد لا تكون قادرة على إخبار الغدد اللعابية بإحداث اللعاب.

-       التدخين

-       هناك الكثير من الأسباب للإقلاع عن التدخين ، وجفاف الفم هو أحد هذه الأسبابالتدخين لا يسبب جفاف الفملكن تدخين السجائر أو استخدام الأنابيب أو غيرها من منتجات التبغ.

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