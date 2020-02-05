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السعودية تقفز باقتصادها لمعدلات غير مسبوقة.. وتراجع التضخم 1.2% عن 2019.. و300 ألف مسكن للمواطنين عام 2020 .. والإشغالات فى المطاعم والفنادق فاقت التوقعات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:00 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضـــا

قطاع الإسكان سجل أكبر نسبة انخفاض عن الفترات السابقة


هبوط ”فئة الايجار“ بنحو 7.4%


معدل التضخم متوقع انخفاضه إلى 1.7% على اساس سنوي


300 الف مسكن للمواطنين عام 2020


نمو متزايد في قطاع السياحة والترفيه وفق رؤية 2030

 

أظهر تقرير جديد لشركة جدوى للإستثمار، معدلات نجاح كبيرة حققتها المملكة على مستوى عدة قطاعات تندرج تحت خطتها الإقتصادية 2030.

 

ووفق التقرير بين تراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.2% العام الماضي مقارنة مع عام 2018 وسجل قطاع الاسكان اكبر نسبة انخفاض نتيجة السياسة الحكومية الهادفة الى تخفيف عبء الايجارات عن المواطنين.

 

واظهر التقرير، أن معدل  الاسعار في قطاع المساكن تراجع بنسبة 6.5% العام الماضي نتيجة هبوط ”فئة الايجار“ بنحو 7.4% وهي فئة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة في اكبر مصدر للنفط في العالم.

 

واوضح ان الانخفاض كان نتيجة مباشرة للسياسات الحكومية الهادفة الى تأمين مساكن للمواطنين باسعار مخفضة عبر برنامج ”سكني“ مشيرا الى اعلان وزارة الاسكان قبل نهاية العام الماضي بانها تعتزم تقديم اكثر من 300 الف مسكن للمواطنين عام 2020.


وبين التقرير ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 1.2% العام الماضي وخاصة المنتجات المستوردة نتيجة صعود الاسعار العالمية في حين ارتفع قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 1.7% بسبب الزيادة في الطلب نتيجة النمو في قطاع السياحة والترفيه في اطار برامج تنمية هذه القطاعات ضمن رؤية 2030 الاقتصادية.


وقال التقرير إنه بالنسبة لعام 2020 من المتوقع ان يصل معدل التضخم الى 1.7% على اساس سنوي ما يعكس النمو المتواصل في القطاعات غير النفطية وخاصة قطاع المطاعم والفنادق والمقاهي التي تأتي ضمن قطاع السياحة والترفيه.“

 

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