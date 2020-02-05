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حوادث

استولى على 4 ملايين من مواطنين.. حبس الجزار النصاب فى الغربية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:36 م
سقوط جزار
سقوط جزار
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أحمد على

أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات غرب طنطا بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز بسيون بحبس جزار لقيامه بالنصب والاحتيال على 8 مواطنين والاستيلاء على أموالهم بقيمة 4 ملايين جنيه، بزعم توظيفها مقابل أرباح 4 أيام على ذمة التحقيقات.


كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا  قد تلقى بلاغات من 8 مواطنين  مقيمين بدائر مركز شرطة بسيون ، بقيام أحد الأشخاص (جزار) مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواشى، وحصل من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (أربعة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألف جنيه)، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية بالمخالفة للقـانون.


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وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وقرر حبس المتهم المذكور.

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