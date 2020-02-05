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مرأة

اللي زعلان لسه هيزعل أكتر.. عبير صبرى ترد على منتقديها بإطلالة جريئة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة عبير صبرى  مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بكواليس من مسلسل «الأخ الكبير».

وعلقت عبير صبرى على الصورة: "سوزى بتصبح عليكوا و اللى زعلان يزعل أكتر " .

وظهرت الفنانة عبير صبرى بإطلالة جريئة مرتدية بلوفر باللون البنى مع الأسود مكشوف الصدر، ونسقت مع هذه الإطلالة ارتدائها ايس كاب على الرأس باللون الأسود وهو ما جعل إطلالتها مميزة وخطفت بها الأنظار.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الصاخب ووضعت احمر الشفاه باللون الاحمر.

 

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