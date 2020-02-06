فوز طالبتين بـ كفر الشيخ في فعاليات أسبوع جامعة الفيوم.. صور

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، فوز الطالبتين أمينة وائل محمد فؤاد وأماني متولي عبد الظاهر، بكلية التربية النوعية، على بالمركز الثاني والميدالية الفضية ضمن منافسات النشاط الثقافي في "مسابقة مجلة الحائط" خلال المشاركة في في كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والذي نظمته جامعة الفيوم.





وكرّم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة الطالبات الفائزات، من مختلف الجامعات المشاركة في فعاليات هذا الأسبوع.





وعبر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة عن سعادته بفوز الطالبتين لافتًا إلى أن استراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم في شتى المجالات للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة.





وقال دسوقي، إن الجامعة تعمل على صقل قدرات طلابها وتنمية مهاراتهم من خلال الأنشطة تحقيقا لرؤيتها التي تستهدف تحقيق التميز والريادة لطلابها لتعزيز الانتماء والهوية الوطنية، مؤكدًا أن الجامعة تولي الأنشطة الطلابية اهتمامًا كبيرًا وتشارك في مختلف المنافسات.





وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى حرص الجامعة على تقديم الرعاية والدعم اللازم للطلاب للاستمرار فى تفوقهم وأن الجامعة تقف خلف طلابها المشاركين في مختلف المسابقات.