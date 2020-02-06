AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فوز طالبتين بـ كفر الشيخ في فعاليات أسبوع جامعة الفيوم.. صور

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، فوز الطالبتين أمينة وائل محمد فؤاد وأماني متولي عبد الظاهر، بكلية التربية النوعية، على بالمركز الثاني والميدالية الفضية ضمن منافسات النشاط الثقافي في "مسابقة مجلة الحائط" خلال المشاركة في في كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والذي نظمته جامعة الفيوم.

وكرّم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة الطالبات الفائزات، من مختلف الجامعات المشاركة في فعاليات هذا الأسبوع.

وعبر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة عن سعادته بفوز الطالبتين لافتًا إلى أن استراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم في شتى المجالات للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة.

وقال دسوقي، إن الجامعة تعمل على صقل قدرات طلابها وتنمية مهاراتهم من خلال الأنشطة تحقيقا لرؤيتها التي تستهدف تحقيق التميز والريادة لطلابها لتعزيز الانتماء والهوية الوطنية، مؤكدًا أن الجامعة تولي الأنشطة الطلابية اهتمامًا كبيرًا وتشارك في مختلف المنافسات.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى حرص الجامعة على تقديم الرعاية والدعم اللازم للطلاب للاستمرار فى تفوقهم وأن الجامعة تقف خلف طلابها المشاركين في مختلف المسابقات.
فوز طالبتين بـ كفر الشيخ في فعاليات أسبوع جامعة الفيوم.. صور
فوز طالبتين بـ كفر الشيخ في فعاليات أسبوع جامعة الفيوم.. صور
فوز طالبتين بـ كفر الشيخ في فعاليات أسبوع جامعة الفيوم.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة كفر الشيخ: حققنا المركز الأول أفريقيا في الجامعات الخضراء صديقة البيئة

التربية والنوعية والتمريض تحصد المراكز الأولى بدوري المعلومات بجامعة المنيا

طب حلوان تعلن عن مسابقة فى تصوير الأماكن الأثرية.. انطلاق فعاليات الجوالة في الملتقى الصيدلي الثاني للجامعات المصرية.. اعتماد نتيجة البكالوريوس بـ طب كفر الشيخ

رأس نفرتيتى تجوب الفيوم بكرنفال أسبوع فتيات الجامعات الخامس .. صور

رئيس جامعة الفيوم: احتفالية أسبوع الفتيات تتضمن العديد من الأنشطة والندوات.. فيديو

بمشاركة 25 جامعة.. انطلاق كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بالفيوم والمحافظ يتفقد الوفود

ترشيحاتنا

لكل اسم حكاية.. الجيفتون وأبومنقار.. جمال الطبيعة الساحر في الغردقة

حسن شحاتة فى سوسة لـ خلافة مدرب الأهلي السابق.. تفاصيل

تأجيل القمة.. الزمالك يطالب والجبلاية تصدمه وصمت أحمر

زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية

من الأكثر جرأة ؟ نجمات تألقن بـ البنطلون الجلد فى شتاء 2020

سرقت 70 مليون ريال.. سيدة عربية تنصب على سعوديين وتفر هاربة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية

تعرف على أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر.. صور

شاهد.. ابن زوجة محمود العسيلي من زوجها السابق