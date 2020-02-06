شاهد.. يابانى ينشئ مسجدا متنقلا على سيارة لأول مرة فى العالم

نشرت فضائية "العربية" تقريرا عن بناء يابانى مسجد متنقل على سيارة، وذلك للترويج لأولمبياد صيف 2020 في طوكيو.





وأشار التقرير، إلى أنها لفتة إنسانية أولى من نوعها، متابعا أنها فكرة لاقت إستحسانا كبيرا لدى الشعب اليابانى.





وتابع التقرير، أن اليابانى أنشأ المسجد على ظهر سيارة بتكلفة 900 ألف دولار على مساحة 42 مترا مربعا باستيعاب نحو 50 مصليا.



