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فن

بعد تعاونها مع تامر حسني ..عاليا تستعد لطرح أغنية روق علينا

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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سعيد فراج

تستعد المطربة عاليا، إلى العودة من جديد لخوض تجربة الغناء بعد  تعاونها منذ عدة سنوات مع الفنان تامر حسني، في أغنية"اطمن" حيث تطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "روق علينا" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وروجت عاليا، لـ أغنيتها الجديدة روق علينا عبر صفحتها الرسمية  بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك  بنشرها بوستر تشويقي للأغنية.

أغنية "روق علينا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.

وتتمنى عاليا، أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، مؤكده على أن الفيديو كليب يضم أكثر من مفاجأه.

جدير بالذكر أن تامر حسني اكتشف موهبة عاليا منذ اكثر من 10 أعوام حيث تعاونت معه في غناء أغنية"اطمن" وهي ضمن أغاني ألبوم "اخترت صح" الذي تم اصداره عام 2010.

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