الاتحاد الأفريقي: مصر لها دور كبير في تعزيز التعاون مع دول القارة 2020.. فيديو

قالت الدكتورة أماني أبوزيد مفوض الاتحاد الافريقي للبنية التحتية والمعلوماتية والطاقة، إن هناك فرصة مواتية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الافريقية.





وأضافت أبوزيد خلال لقائها على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، ان تعزيز الاستقرار فى إفريقيا ينعكس على التنمية الاقتصادية بشكل إيجابي.





وتابعت مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والمعلوماتية والطاقة، أن الجميع يتسارع نحو إفريقيا والشمول المالي هام جدا للتحول إلى إفريقيا الذكية.





وأوضحت الدكتورة أماني أبوزيد، أن مصر كان لها دور كبير فى تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة خلال 2020.





وأشارت إلى أنه، يتم التعاون مع مؤسسات تمويل دولية لتمويل إستراتيجية التحول الرقمي، مضيفة أن الاتحاد يعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية منها الطاقة والبنية التحتية.



