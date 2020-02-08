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مرأة

من الكرفتة لفساتين بدون بطانة.. شاهد تطورات إطلالات رانيا يوسف من الاحتشام لـ الجرأة

السبت 08/فبراير/2020 - 09:35 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل بعد ظهورها ببرنامج الإعلامية إنجي علي، وكانت رانيا يوسف أكثر الفنانات المثيرة للجدل بسبب إطلالتها الجريئة التى أبرزت أنوثتها بشكل ملحوظ، فهى تميل للأزياء المثيرة حتى تتصدر مؤشرات البحث فى جوجل تريند كعادتها فى المهرجانات والحفلات الفنية.

وكانت رانيا يوسف تحولت الفترة الاخيرة في إطلالاتها حيث إنها في أول ظهور لها كان ظهورها بإطلالات مُحتمشة، وكانت تميل للظهور بالفساتين البسيطة الأنيقة دون الاعتماد على الجرأة والإثارة في ملابسها .


وتظهر رانيا بصورها في بداية ظهورها بالمكلابس الكلاسيك، وأشهر هذه الصور ارتدائها قميص ابيض علي جرفته مع اعتمادها علي مكياج هادئ وبسيط وكانت ظهرت رانيا في مسلسل الحاج متولي بملابس تقليدية ولن تعتمد علي الإثارة.


أما عن ظهور رانيا بالحفلات كانت دائما تعتمد علي الفساتين الستان الطويلة مع حزام علي الخصر ، ولكن سرعان ما تحولت اطلالات رانيا يوسف وبدأت الظهور بملابس مثيرة للجدل 


وأبرز ما أثير الجدل فستان مهرجان القاهرة والذي ارتدته دون بطانة علي حد قولها في تصريحاتها بعد الهجوم عليها، ولكن لن تتوقف رانيا علي الظهور بهذه الملابس ولكنها كانت دائما الظهور بجلسات تصوير جريئة منها جلسة التصوير بالاخضر والذي لن ترتدي فيها ملابس مفهومه غير انها تلتف بقماش باللون الأخضر من الستان يغطي جسدها .


وجلسة تصوير أخري باللون الموف وهو فستان مفتوح لأعلي ساقيها، ومكشوف الصدر، ونعرض لكم أبرز إطلالات رانيا يوسف المثيرة للجدل ومراحل تطور ملابسها ما بين الاحتشام والجرأة.
من الكرفتة لفساتين بدون بطانة.. شاهد تطورات إطلالات رانيا يوسف من الاحتشام لـ الجرأة
من الكرفتة لفساتين بدون بطانة.. شاهد تطورات إطلالات رانيا يوسف من الاحتشام لـ الجرأة
من الكرفتة لفساتين بدون بطانة.. شاهد تطورات إطلالات رانيا يوسف من الاحتشام لـ الجرأة
من الكرفتة لفساتين بدون بطانة.. شاهد تطورات إطلالات رانيا يوسف من الاحتشام لـ الجرأة
من الكرفتة لفساتين بدون بطانة.. شاهد تطورات إطلالات رانيا يوسف من الاحتشام لـ الجرأة
من الكرفتة لفساتين بدون بطانة.. شاهد تطورات إطلالات رانيا يوسف من الاحتشام لـ الجرأة
من الكرفتة لفساتين بدون بطانة.. شاهد تطورات إطلالات رانيا يوسف من الاحتشام لـ الجرأة
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