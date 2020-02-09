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تعليم

الجرس ضرب.. شاهد طابور الصباح بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس وفقرة صحية بالإذاعة المدرسية

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:37 ص
عودة الدراسة
عودة الدراسة
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ياسـمين بدوي
يحضر الآن الدكتور محمد بحيري، مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، طابور الصباح بمدرسة فاطمة عنان للتعليم الأساسي التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم تشكيل غرف العمليات لمتابعة انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في جميع مدارس الجمهورية من اليوم، الأحد.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إن هذه الغرف ستكون مستعدة على مدار اليوم لحل أي أزمات تواجه سير العملية التعليمية بأي من مدارس القاهرة.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم اتخاذ اللازم في جميع المدارس لضمان تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والوقاية من انتشار أي من الأمراض المعدية.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيكون هناك تنوع في فقرات الإذاعة المدرسية بمدارس القاهرة، وستشمل سبل التوعية من أمراض العصر، بالإضافة لتفعيل حملة "١٠٠ مليون صحة" فى المرحلة الابتدائية اعتبارا من الغد.
الجرس ضرب.. شاهد طابور الصباح بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس وفقرة صحية بالإذاعة المدرسية
الجرس ضرب.. شاهد طابور الصباح بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس وفقرة صحية بالإذاعة المدرسية
الجرس ضرب.. شاهد طابور الصباح بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس وفقرة صحية بالإذاعة المدرسية
الجرس ضرب.. شاهد طابور الصباح بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس وفقرة صحية بالإذاعة المدرسية
الجرس ضرب.. شاهد طابور الصباح بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس وفقرة صحية بالإذاعة المدرسية
الجرس ضرب.. شاهد طابور الصباح بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس وفقرة صحية بالإذاعة المدرسية
الجرس ضرب.. شاهد طابور الصباح بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس وفقرة صحية بالإذاعة المدرسية
الجرس ضرب.. شاهد طابور الصباح بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس وفقرة صحية بالإذاعة المدرسية
الجرس ضرب.. شاهد طابور الصباح بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس وفقرة صحية بالإذاعة المدرسية
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