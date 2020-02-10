حفل الأوسكار 2020 .. زازي بيتز تخطف الأنظار بـ الترتر الأسود

خطفت النجمة العالمية الشهيرة "زازي بيتز" أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الجذابة والمبهرة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 92 لعام 2020، المقام في مدينة كاليفورنيا اليوم الإثنين.





وتألقت زازي بيتز بـ إطلالة أنيقة حيث أرتدت فستان مفصول من عند البطن بقماش ترتر لامع باللون الأسود، وفضلت الأعتماد على الشعر الكيرلي الذي أضاف لإطلالتها طابع متميز





أما من الناحية الجمالية فضلت زازي وضع بعض لمسات المكياج البسيطة مع الإرتكاز على تحديد منطقة العين لإبراز جمال ملامحها .





ويعتبر هذا الحدث من الأحداث التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة ومشاركة الكثير من الشركات الكبرى التي تحاول استخدام ليلة الحفل لترويج منتجاتها من الملابس والزينة، وفي بعض الأحيان يستخدم الحفل للتعبير عن آراء مثيرة للجدل من قبل الحائزين على الأوسكار.



