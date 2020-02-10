AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حفل الأوسكار 2020 .. زازي بيتز تخطف الأنظار بـ الترتر الأسود

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:52 ص
زازي بيتز
زازي بيتز
Advertisements
رضوى حسام
خطفت النجمة العالمية الشهيرة "زازي بيتز" أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الجذابة والمبهرة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 92 لعام 2020، المقام في مدينة كاليفورنيا اليوم الإثنين.

وتألقت زازي بيتز بـ إطلالة أنيقة حيث أرتدت فستان مفصول من عند البطن بقماش ترتر لامع باللون الأسود، وفضلت الأعتماد على الشعر الكيرلي الذي أضاف لإطلالتها طابع متميز 

أما من الناحية الجمالية فضلت زازي وضع بعض لمسات المكياج البسيطة مع الإرتكاز على تحديد منطقة العين لإبراز جمال ملامحها .

ويعتبر هذا الحدث من الأحداث التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة ومشاركة الكثير من الشركات الكبرى التي تحاول استخدام ليلة الحفل لترويج منتجاتها من الملابس والزينة، وفي بعض الأحيان يستخدم الحفل للتعبير عن آراء مثيرة للجدل من قبل الحائزين على الأوسكار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي مالك يشارك في تقديم حفل الأوسكار الـ92 مع هؤلاء النجوم

بـ كت.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92

ريا أبى راشد تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جذابة.. شاهد

The New York post: هاري وميجان ماركل قد يحضران حفل الأوسكار

كل ما تريد معرفته عن حفل الأوسكار الـ92.. الموعد والمرشحون وقناة العرض

ترشيحاتنا

وادي النطرون.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بفيديو وصورة جديدة

سعفان الصغير: محمد عواد افترى على الإسماعيلي ليجلس على دكة الزمالك

كم عدد مرات مسح الأذن في الوضوء؟ تعرف على الطريقة الصحيحة وآراء الفقهاء

قبل التعدي الجنسي عليها.. فتاة المحلة: أبويا وأمي أنقذوني من إيد أخويا.. تفاصيل

رغم الفوز على الإسماعيلي .. عمر ربيع ياسين: وقف صرف مستحقات لاعبي الزمالك مستمر لهذا السبب

دُخلتهم في الجنة .. صباحية عروسين تحولت إلى مأتم بسبب القاتل الصامت في أسيوط .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور