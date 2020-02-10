نجم Joker خواكين فينيكس يظهر بـ نظارة شمس في الأوسكار.. فيديو

ظهر الممثل الامريكي خواكين فينيكس على السجادة الحمراء ل حفل توزيع جوائز الاوسكار في نستخته الـ92 مرتديا نظارة شمس مع بدلة توكسيدو سوداء.





وينافس خواكين فينيكس على جائزة افضل ممثل عن دوره في فيلم Joker.





ويقدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.





وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.



