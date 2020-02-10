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رياضة

دوري القسم الثاني.. تشكيل فريق النصر في مواجهة منتخب السويس

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق النصر تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة اليوم أمام منتخب السويس التي ستنطلق بعد قليل ضمن الجولة الرابعة عشر بدوري القسم الثاني المحموعة الثانية .

وجاء تشكيل النصر كالتالي : 
عصام سعد في حراسة المرمى وحمودة سمير وأحمد خليل كالوشا وأحمد داهش واسامه الليبي ومؤمن عاطف ومحمود حسونة وأحمد حسين ومحمد عبد الناصر اوشا وبابا ابراهيم فاي ومحمود سيد.

فيما جاء تشكيل منتخب السويس بقيادة اشرف خضر كالتالي :

محمود كوكو في حراسة المرمى وباسم عاطف وأحمد عيد وحسين صابر وأشرف انور وخالد لطفي وأحمد فاضل ومحمود مجدي وعبد الغفار ممدوح وحسن دسوقي ومحمد السيد خليل

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من اسلام ابو شنب حكم ساحة ومحمد عبد العظيم مساعد اول وأحمد الفار مساعد ثاني واسلام عبد الله حكم رابع .

ويحتل النصر المركز الثامن برصيد 16 نقطة ويأتي منتخب السويس في المركز الثالث برصيد 20 نقطة .
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