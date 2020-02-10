AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آداب عين شمس تحتضن أول وحدة متخصصة لذوي الاحتياجات وترعى 600 شخص

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:43 م
صدى البلد
Advertisements
قســــم التعليم
أعلن الدكتور مصطفى مرتضى وكيل كلية آداب بـ جامعة عين شمس،أن الكلية تعتبر الوحيدة على مستوى الجمهورية  التي تضم وحدة ذات طابع خاص جدا مخصصة لذوي القدرات والاحتياجات الخاصة.

وقال وكيل كلية الاداب بجامعة عين شمس،إن عدد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في كلية اداب عين شمس يبلغ ٢٠٠ طالب بمركز الأبصار وحوالي ٤٠٠ طالب ذوى إعاقة موزعين في الأقسام المختلفة.


ونوه مرتضى إلى أن الكلية تضع نمطا وأسلوبا خاص للامتحانات لذوي الاحتياجات الخاصة،لكي يسهل عليهم اجتيازها،لافتا إلى أن هؤلاء الطلاب يعاملون أفضل معاملة في الكلية.

وأشار وكيل كلية اداب عين شمس، إلى أنه يتم دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كامل في أنشطة الكلية سواء كانت الأنشطة الموسيقية أوالثقافية أوالاجتماعية.

ولفت وكيل كلية آداب عين شمس إلى أنه يفضل أن يطلق على هؤلاء الطلاب وصف "ذوي الهمم"،مشيرا إلى أنه يتعامل معهم بروح الأب ، حيث يتعامل معه الطلاب بشكل مباشر لأنه يتولى حل مشاكلهم بشكل مباشر وبدون أي وسيط . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المستقبل متاح للجميع .. آداب المنصورة تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات

أخبار التعليم.. مصر تفوز بالميدالية البرونزية في الهندسة الوراثية بأمريكا.. «عالم تعبانة» تثير جدلا في الأقصر.. طالبات يرددنها داخل مدرسة

بعد قرار تدريس مادة قبول الآخر .. عميد آداب عين شمس : مستعد لتأليف كتابها

عميد كلية الدراسات العليا للطفولة: لدينا أجهزة حديثة ونستقبل أكثر من 500 حالة يوميا.. والرئيس السيسي أكبر داعم لأصحاب الهمم

أنشطة ودمج ومراكز خاصة.. التعليم العالي تسخر جهودها لخدمة ذوي القدرات

ترشيحاتنا

شاهد .. رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو جديد

أسعار إم جي mg في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

بملابس سوداء.. منة فضالى تتألق بإطلالة كلاسيك

غائم شديد البرودة .. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

رضوى الشربينى تثير الجدل على تويتر.. ومتابع يعلق: كلام تكاتك

الداخلية تعلن تفاصيل تحرير طفل مختطف في بورسعيد.. العصابة ساومت والده على 2 مليون جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. كوسة محشية باللحم المفروم وأرز بسمتي

بملابس سوداء.. مين أحلى نجلاء بدر واللا منى ممدوح؟

الطرد بسبب الأمانة.. أسترالي يقيل عامليَن سلّما 500 ألف دولار للشرطة بعد العثور عليها