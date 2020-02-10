آداب عين شمس تحتضن أول وحدة متخصصة لذوي الاحتياجات وترعى 600 شخص

أعلن الدكتور مصطفى مرتضى وكيل كلية آداب بـ جامعة عين شمس ،أن الكلية تعتبر الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تضم وحدة ذات طابع خاص جدا مخصصة لذوي القدرات والاحتياجات الخاصة.





وقال وكيل كلية الاداب بجامعة عين شمس،إ ن عدد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في كلية اداب عين شمس يبلغ ٢٠٠ طالب بمركز الأبصار وحوالي ٤٠٠ طالب ذوى إعاقة موزعين في الأقسام المختلفة.









ونوه مرتضى إلى أن الكلية تضع نمطا وأسلوبا خاص للامتحانات لذوي الاحتياجات الخاصة،لكي يسهل عليهم اجتيازها،لافتا إلى أن هؤلاء الطلاب يعاملون أفضل معاملة في الكلية.





وأشار وكيل كلية اداب عين شمس، إلى أنه يتم دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كامل في أنشطة الكلية سواء كانت الأنشطة الموسيقية أوالثقافية أوالاجتماعية.



