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ديني

أمين الفتوى: قراءة القرآن للحائض من المصحف يجوز في حالتين

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:01 ص
قراءة القرآن للحائض
قراءة القرآن للحائض من المصحف يجوز في حالتين
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محمود ضاحي

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء حرم قراءة الحائض والنفساء للقرآن ومس المصحف، كما ذهبوا إلى جواز مس المصحف لِمَن تتعلم القرآن أو تُعلِّمه؛ وذلك حال التعلم أو التعليم فقط.


وأضاف خلال البث البماشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الأولى العمل برأي الجمهور خروجًا من الخلاف، فمن وجدت في ذلك مشقةً وحرجًا واحتاجت إلى قراءة القرآن أو مَسِّ المصحف للحفظ أو التعليم أو العمل في التدريس فيجوز لها حينئذٍ تقليد المالكية، ولا إثم عليها في ذلك ولا حرج.



 وقال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء حرّم قراءة القرآن للحائض من المصحف، وهذا ما عليه الفقهاء، بينما يرى المالكية جواز مس الحائض للقرآن لِمَن تتعلم القرآن أو تُعلِّمه.



 ما حكم قراءة القرآن للحائض؟ 

 الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حرام شرعًا لكنه لا يجوز للحائض مس المصحف.



 

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