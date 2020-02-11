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بين الناس

رجائي يشكو حذف 3 أفراد من بطاقة التموين.. صور

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن رجائي فتحى إبراهيم، المقيم 26 شارع السكاكينى الظاهر محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف 3  أفراد من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة.

ويقول فى رسالته : تم حذف 3  أفراد من بطاقة التموين لامتلاكى أكثر من سيارة، وتم تقديم تظلم، ورجعوا الأفراد لمدة شهر، ثم تم حذفهم مرة أخرى لنفس الأسباب، وعندما تقدمنا بالمستندات المطلوبة؛ رد المسؤولون بأنه تم إغلاق باب التظلم.

وللتواصل مع الشاكى : 01223297005

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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