احتفاء واعتراف .. أول تعليق لـ زوجة لينين الرملى بعد العزاء





وقالت فاطمة المعدول : "أنا واولادي شادي الرملي وهند الرملي نشكر كل من حضر ليلة عزاء الكاتب الكبير لينين الرملي. وأيضا كل من واسانا علي وسائل التواصل الاجتماعي أو علي شاشات التلفزيون والجرائد والمجلات، والحمد لله علي كل شئ".

نشرت الكاتبة فاطمة المعدول زوجة الكاتب الراحل لينين الرملى والذى اقيم عزاؤه امس وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك كلمات مؤثرة فى اول تعليق لها بعد العزاء .

وأضافت فاطمة المعدول قائلة : "والحقيقة أنه لم يكن عزاء بقدر ما كان احتفاء واعتراف بفضل هذا الرجل علي المسرح المصري وحبه وكفاحه من أجل مصر فلم يكن هناك انفصال عند لينين بين المسرح ومصر، فهما عشقه الحقيقي والذي عاش من أجله وقد دفع من أجلهما أيامه وفكرة ووقته وأمواله واليوم عرفت بشكل عملي وتيقنا أنا وأولاده إن كل تضحياته لم تكن هباء بل فخر لنا".

وتوفي الكاتب الكبير لينين الرملي، صباح الجمعة الماضية 7 فبراير، عن عمر يناهز الـ 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 أغسطس 1945 بالقاهرة، وهو كاتب مسرحي مصري بارز، كون ثنائيًا فنيًا مع الممثل محمد صبحي في العديد من أبرز مسرحياته.





وقدم العديد من الأعمال المسرحية منها :"تخاريف، انتهى الدرس يا غبي، أهلا يا بكوات، وداعا يا بكوات، عفريت لكل مواطن، الشيء، الكابوس، سعدون المجنون، بالعربي الفصيح، وجهة نظر، الهمجي، أنا وشيطاني، الحادثة، سكة السلامة، سك على بناتك، واعقل يا دكتور.