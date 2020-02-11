بعد الكوفرتة.. شاهد فساتين ناهد السباعي المثيرة للجدل

ظهرت الفنانة ناهد السباعي، مساء أمس، الاثنين، بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستانا في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، بألوان وتصميم تشبه إلى حد كبير "الكوفرتة"، مما أثار الجدل حولها على السوشيال ميديا.









ولم تكن هذه المرة الأولى في إطلالات ناهد السباعي الغريبة والجريئة، حيث سبق لها وارتدت فستانا مثيرا في حفل قنوات osn، بلون أسود مكشوف الظهر.









ويأتي ذلك كثاني مرة تثير فيها الفنانة ناهد السباعي جدلًا بفستانها، بعد مشاركتها في فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي الـ 12، في منتصف ديسمبر الماضي.









كما ظهرت بفستان أبيض في مهرجان القاهرة السينمائي التي ارتدت خلالها فستانا أبيض يشبه فساتين الزفاف، نالت بسببه هجوما كبيرا لأنه كان مكشوفا من الساقين.









كما ظهرت ناهد بإطلالة جريئة خلال مشاركتها فى فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019 ، حيث ارتدت فستانا باللون السيمون ولا يحمل التصميم أى نقوشات، كما تميز بأنه قصير ويصل إلى أعلى الركبة، ونسقت معه حذاءً صيفى ذا كعب عالٍ، وحقيبة صغيرة الحجم بنفس لون الفستان، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ.