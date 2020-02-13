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تعليم

اليوم .. جامعة حلوان تتابع فاعليات معرض الخير الثاني

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:17 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تتابع  إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان اليوم  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض الخير الثاني بالتعاون مع نادي روتاري كايرو السلام.

حيث تولي جامعة حلوان اهتمامًا كبيرًا بالتكافل المجتمعي ورعاية الطلاب والعاملين الأكثر احتياجًا ، لتخفيف العبء الاقتصادى عنهم، وذلك من خلال التواصل الاجتماعي مع منظمات المجتمع المدني لتلبية احتياجات الطلاب داخل الجامعة من خلال تقديم مجموعة من المعروضات بأسعار مخفضة للطلاب تتراوح بين ٥ جنيهات و60 جنيها وتتنوع بين منتجات جلدية من أحذية وشنط بالإضافة لعدد كبير من قطع الملابس.

ويستمر المعرض حتى الأربعاء الموافق 19 فبراير 2020 بقاعة (ن) الملحقة بالمبنى الإداري بالحرم الجامعي.
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