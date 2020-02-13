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أخبار العالم

أول تعليق من ألمانيا على قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
رحبت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، بقرار مجلس الأمن الدولي بالتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في ليبيا. 

وقال وزير الخارجية الألماني، "هايكو ماس"، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي، "نرحب بمشروع القرار البريطاني حول ليبيا، وما حدث اليوم هو خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا".

وأضاف "نجاحنا اليوم بتبني نتائج مؤتمر برلين، اتخذنا خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا، وبهذا أصبحت نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا إلزامية للجميع. لقد تمت مكافأة مفاوضاتنا المكثفة في نيويورك حول هذه القضية خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وكان  مجلس الأمن الدولي صوت في جلسته المنعقدة مساء أمس، بالموافقة بالأغلبية على اعتماد القرار رقم 2510 المقدم من بريطانيا بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا، والترحيب بمخرجات مؤتمر برلين، وصوت 14 عضوًا بالمجلس المكون من 15 عضوًا بالموافقة على القرار فيما امتنعت روسيا، بدعوى أن القرار لن يكون قابلًا للتنفيذ.

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