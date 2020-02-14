السوبر الإفريقي.. الزمالك يحافظ على تقدمه بعد ٢٠ دقيقة.. والترجي يحاول التعادل

واصل فريق الزمالك التقدم على الترجي التونسي بهدف دون رد بعد مرور 20 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا فى إطار كأس السوبر الإفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.





بدأ اللقاء بضغط تونسي على دفاعات الزمالك وشهدت الدقيقة الأولى تدخلا عنيفا من جانب لاعب الترجى اتجاه مصطفى محمد وحصل مهاجم الفارس الأبيض على ركلة حرة.





فى الدقيقة و50 ثانية أحرز يوسف أوباما هدف الزمالك الأول عقب تلقيه عرضية ماكرة من محمد عبدالشافى سددها برأسه قوية تسكن شباك معز بن شريفية محرزا الهدف الأول.





لاحت فرصة خطيرة للزمالك بعدما أرسل أشرف بنشرقي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ونجحت دفاعات الترجى فى إبعادها من داخل منطقة الجزاء.





تعرض طارق حامد إلى الاحتكاك العنيف فى الدقيقة الثامنة من قبل لاعب الترجي وجرت محاولات من قبل اوتارا مهاجم الترجي لتهديد دفاعات الزمالك وإدراك التعادل.





وأرسل حمد الهونى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نجح محمد عبدالشافى فى الدقيقة العاشرة بإبعادها وحصل حازم إمام على ركلة حرة فى الدقيقة 13 بعد تعرضه إلى العرقلة وفى الدقيقة 14 لاحت فرصة خطيرة للترجى بعدما أرسل اوتارا كرة طولية داخل منطقة الجزاء وصلت إلى حمد الهونى ومررها داخل منطقة الجزاء سددها أحد زملائه وتمر إلى جوار مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك.





سدد مصطفى محمد قذيفة صاروخية فى الدقيقة 15 من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة معز بن شريفية وحصل فرجانى ساسي على ضربة حرة فى الدقيقة 17 بعد تعرضه إلى الاحتكاك أمام منطقة الجزاء.