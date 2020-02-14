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رياضة

بطل حياتي.. رسالة حب لـ محمود علاء من زوجته بعد الفوز بالسوبر

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:46 م
محمود علاء وزوجته
محمود علاء وزوجته
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محمد بدران
هنّأت إيمي علاء، زوجة محمود علاء مدافع الزمالك، زوجها بعد فوز الأبيض على فريق الترجى التونسي وحصوله على بطولة السوبر الافريقي.

ونشرت إيمي علاء صورة لزوجها وعلقت قائلة: "مبروك يا بطل حياتى"، ولاقت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات".

تغلب فريق الزمالك على الترجي بنتيجة ٣- ١ في المباراة التى أقيمت بينهما في إطار كأس السوبر الإفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة فى عيد الحب.


تقدم يوسف أوباما للزمالك ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.


وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالها الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.


وخاص الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما لعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.


بطل حياتي.. رسالة حب لـ محمود علاء من زوجته بعد الفوز بالسوبر
بطل حياتي.. رسالة حب لـ محمود علاء من زوجته بعد الفوز بالسوبر
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